趙正平本來是電視台的幕後人員。（中天綜合台提供）

中天綜合台《小明星大跟班》明（16）日晚間10點將播出「如果再給你一次機會，你還會選擇轉行當藝人嗎」主題。趙正平回憶當初進演藝圈的過程：「談話性節目開始當道，綜藝節目的製作人常常看到我在公司涼涼的，問我有沒有興趣上節目聊幕後？哪知道錄了3個月之後，收視越來越好。」趙正平還因此和梁赫群、林智賢組團出唱片，如今入行已15年，他坦言有職業倦怠，若能再選擇，想去當演員，體驗各種不同角色的人生。

阿龐當藝人前，其實是電視台攝影師，有製作人覺得《吐司男之吻》某個角色很適合他，主管就把他從工程班借調到節目部4個月，「後來有次季芹姊的Live娛樂新聞，大來賓梁詠琪塞車來不了，導播就叫我去，來賓專訪就變成我」。

阿龐因此打開知名度，戲約不斷：「那時候同時軋3部戲，將近8個月都沒回家，後來就淋巴癌。軍教片我印象特別深刻，我拍了1年3個月才領到薪水，那時候大家都在借錢，因為我們已經拍了，也跟國防部有合約，但電視台不確定軍教片能不能紅，就一直猶豫要不要播。」

因為身體出狀況加上演藝圈不穩定，阿龐說，如果再有機會選擇，並不想進入演藝圈：「我會乖乖待在電視台，我比較喜歡安定，雖然演藝圈有很多值得回憶的事情。」更多精彩內容敬請鎖定中天綜合台每週一至週五晚間10點《小明星大跟班》。