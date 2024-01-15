農曆春節假期將近，由於日前哈爾濱旅遊紅遍整個大陸，為瞄準春節商機大餅，大陸各地文旅部門無不使出渾身解數，除大發觀光旅遊介紹影片運用「題海戰術」外，就連「美男計」也用上，甚至還有文旅部門喊話家鄉藝人助陣，而這波「文旅熱」連帶也帶動旅行社、飯店等旅遊產業鏈商機看漲。

大陸《證券日報》指出，河南省文化和旅遊廳頻繁更新官方帳號短影音，引起網友們關注。據統計，河南省文化和旅遊廳抖音帳號發動「題海戰術」，在1月10日至13日分別發布了28條、35條、25條、23條短影音。

據了解，河南新鄉更請來185名身穿唐裝漢服的帥哥，在火車站、景區接客。不少大陸網民連忙戲稱，河南連「美男計」都用上，真是拚了命。

而僅1月13日一天，山西省文化和旅遊廳抖音帳號便發布34條短影音，內容涵蓋景點介紹、山西美食、地域文化等。其中，該抖音帳號發布的一條短引影音還自嘲稱，「後台審核都跟不上了，置頂還說操作頻繁。」

至於，河北省文化和旅遊廳則不忘喊話大陸知名演員趙麗穎，希望其為家鄉文旅代言，趙麗穎也在抖音上回覆稱，「我來了，我為家鄉文旅扛大旗。」

浙江大學城市學院文化創意研究所祕書長林先平認為，各地文旅部門努力創新，積極尋求城市亮相爆紅的資源與通道，利用網路和新媒體來推廣各地的旅遊資源，找到突破口和出彩機會，是一種與時俱進的表現。

此外，各地文旅部門花式攬客大力發展旅遊產業，這將為產業鏈上市公司帶來市場機遇。林先平稱，旅遊行業上市公司應加強與當地文旅部門、景區、酒店等的合作，共同開發旅遊市場，實現互利共贏。

電廣傳媒董祕譚北京對《證券日報》記者表示，隨著春節假期臨近，公司旗下各地文旅板塊輪番上馬新專案、新產品，同時正在策畫打造獨具龍年特點和融合芒果IP特色的主題文化創意活動，喜迎龍年新春文旅旺季。

中國數實融合50人論壇智庫專家洪勇則表示，旅遊行業上市公司可通過提供個性化和客制化的旅遊產品和服務、加強數位化和科技創新、注重可持續發展和生態旅遊、加強品牌建設和行銷推廣等多方面的努力，抓住市場機遇，提升競爭力。