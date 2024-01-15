大陸工信部15日發布大陸造船業最新數據顯示，大陸造船業3大指標，包括造船完工量、新承接訂單量及手持訂單量均連續14年位居世界第一，中國大陸成為全球唯一一個3大指標實現全面增長的國家。

大陸央視新聞報導，最新數據顯示，2023年大陸造船完工量4232萬載重噸，同比增長11.8％；新承接訂單量7120萬載重噸，同比增長56.4％；截至2023年底，手持訂單量1萬3939萬載重噸，同比增長32.0％，所有指標第一次實現2位數增長。

據此前報導，克拉克森研究2023年12月底發布統計數據顯示，2023年全球新造船訂單量為4149萬修正總噸（CGT），較2022年減少18.7％。大陸造船業承接2446萬CGT，以59％占比排名全球第一，超越韓國造船業承接的1001萬CGT。這也是自2021年以後，大陸造船業年度新接訂單量連續3年超過韓國。

克拉克森統計，韓國造船業2023年接單量與2022年相比減少37.6％，主因在於韓國造船業之前已確保未來4年的訂單量，多數造船廠船塢資源緊張，因此只能採取訂單篩選策略，以承接高附加值船型訂單為主，並重視改善經營效益。