法務部調查局15日公布3名新任副局長名單，將由主任秘書孫承一、「天下第一處」台北市調查處處長吳富梅、廉政處處長吳以公3人升任，3人將分別負責國安、資通、肅貪及經濟犯罪防制業務，另通訊監察處處長余尚賢則升任主任秘書。

調查局表示，為配合今年修正公布《調查局組織法》第5條，調查局副局長由2名增加為3名，加上副局長黃義村、文瀚2人將於1月16日屆齡退休，經報請法務部核定後，新任的調查局3名副局長，將由主任秘書孫承一、台北市調查處處長吳富梅、局本部廉政處處長吳以公3人升任；通訊監察處處長余尚賢升任主任秘書，4人的人事案均於1月16日生效。

調查局指出，新任副局長孫承一，調查班第23期結業，曾任新北市調查處雙和調查站主任、台東縣調查站主任、彰化縣調查站主任、台北市調查處副處長、保防處處長、台北市調查處處長等職務，去年2月24日升任主任秘書迄今。孫因長期負責國安、保防業務，歷練完整，將督導調查局國安相關工作。

另吳富梅是調查班第26期結業，曾任新北市調查處簡任秘書，資通安全處專門委員、副處長、處長及調查局主任秘書等職，去2月24日調任台北市調查處處長迄今。吳出身資通安全處，由基層做起當到處長，由於近年資安及打擊境外假訊息，受到政府重視，吳在資通處長任內偵辦中油、台塑遭勒索病毒攻擊案，專責對抗假訊息、調查大陸網軍有功，吳的丈夫是審計長陳瑞敏，她是第二位女性的台北市調查處長、第三位女性的調查局副局長。

調查局說，吳任職資通處長期間，即規劃調查局科技領域長期發展計畫，日後將督導調查局科技偵查、資通安全、通訊監察及鑑識等相關工作。

至於第三位副局長吳以公，調查班第26期結業，曾任台北市調查處機動工作站主任、北部地區機動工作站主任、台北市調查處副處長，2022年1月19日陞任廉政處處長迄今。吳以公以辦案幹練著稱，自基層起即承辦各類案件，辦案經驗豐富，在廉政處處長任內督導廉政、賄選查察業務，將督導調查局廉政、經濟犯罪防制、毒品防制、洗錢防制等犯罪調查工作。

此外，新任主任秘書余尚賢，調查班第25期結業，曾任台北市調查處大安調查站主任、新竹市調查站主任、資通安全處副處長、資通安全處處長等職，去年2月24日調通訊監察處處長迄今。余尚賢內外勤經濟豐富，善於協調溝通，將協助督導調查局內勤處站各項工作。