教育部今天上午召開修訂「學校訂定教師輔導與管教學生辦法注意事項」諮詢會議，未邀請全教產出席，全教產除表達抗議外，並對教育部針對輔管法修法，卻是在修教師合法管教之贅述，竟未針對有效管制違禁品入校，感到訝異。全教產主張教育部應把經費用在校門設安檢門和發放金屬探測器，不是開會在消耗預算。

教育部之前針對「特定學生」定義，僅包括少年觸犯刑罰法律，遭警查獲，或由少年法院審理期間，或少年法院已裁定保護管束執行期間者；少年有偏差行為，遭警查獲，經警方發送「學生偏差行為通知書」者；符合防制藥物濫用特定學生各類身分之一者。全教產認為保護管束結束後及在校有暴力等紀錄者也應列入。

全教產理事長林碩杰建議教育部培訓專責管教人員，並到各校駐點，以達管理學生做法與規定相符；並請教育部製作「如何搜查學生違禁品」流程影片，提供基層學校運用；並於高中職，國中、小增置專業之校安人員。

全教產說，有關「學校訂定教師輔導與管教學生辦法注意事項」之修正調整應全面考量，不宜只限縮於少數條文。至於安檢方式，建議在學校裝設金屬探測器及安檢門，因為台南市已又發生彈簧刀入校園傷人事件，請教育部勿一錯再錯。