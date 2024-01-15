路透報導，根據對招標文件的研究顯示，中國軍事機構、國有人工智慧（AI）研究機構和大學，過去一年小批量採購被美國禁止向中國出口的輝達（Nvidia）晶片。

輝達表示，該公司遵守所有適用的出口管制法律，並要求其客戶也這樣做。若得知客戶向第三方非法轉售，將立即採取適當的行動。

香港《信報》引述路透報導，公開的招標文件顯示，自美國實施限制以來，已有數十家中國實體購買並接收了輝達的半導體產品。其中包括輝達的A100和功能更強大的H100晶片（這兩款晶片於2022年9月被禁止向中國和香港出口），以及輝達隨後為中國市場開發的速度較慢的A800和H800晶片（這兩款晶片於去年10月也被禁止）。美國實施禁令之前，輝達在中國人工智慧晶片市佔率達90％。

報導指，採購方包括哈爾濱工業大學和位於成都的電子科技大學。這兩所大學都已被美國列入出口管制清單，它們被指控參與軍事事務或隸屬於違背美國國家利益的軍事機構。前者於5月購買了6塊輝達A100晶片來訓練深度學習模型；後者於2022年12月購買了一塊A100，用途尚未確定。

美國採取限制措施後，晶片的地下市場在中國如雨後春筍般湧現。中國供應商此前曾表示，輝達向美國大公司大量發貨後，他們會搶購進入市場的多餘庫存，或者通過在印度、台灣和新加坡等地註冊的公司進口。