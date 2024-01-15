中國人行宣布1月份中期借貸便利（MLF）利率維持於2.5%不變，為連續4個月按兵不動，而市場原本預期該央行將降息10個基點，至2.4%。
恆生科技股指數暫跌0.71%，成分股跌多漲少。金蝶國際和騰訊漲0.56%，表現最佳。百度跌9.6%，跌幅最大；其次為小鵬汽車跌5.3%。
周大福第三財季港澳同店營收成長67%，盤中股價逆勢上漲1.6%。
比亞迪跌1.0%，儘管外媒報導比亞迪與巴西鋰礦商Sigma Lithium可能就供應、合資企業及資產收購等事宜達成協議。
上周五美股主要指數漲跌溫和，但反映中概股表現的金龍中國指數大跌1.5%，受此影響，周一香港恆生指數盤中跌0.34%，為16188.76點。國企股(H股)跌0.71%，為5442.95點。
中國人行宣布1月份中期借貸便利（MLF）利率維持於2.5%不變，為連續4個月按兵不動，而市場原本預期該央行將降息10個基點，至2.4%。
恆生科技股指數暫跌0.71%，成分股跌多漲少。金蝶國際和騰訊漲0.56%，表現最佳。百度跌9.6%，跌幅最大；其次為小鵬汽車跌5.3%。
周大福第三財季港澳同店營收成長67%，盤中股價逆勢上漲1.6%。
比亞迪跌1.0%，儘管外媒報導比亞迪與巴西鋰礦商Sigma Lithium可能就供應、合資企業及資產收購等事宜達成協議。
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