大陸中央政法工作會議1月13日至14日在北京召開。根據中新社報導引述會中內容，要求做好7方面工作，其中包含2024年大陸政法機關將深入推進電信網路詐騙犯罪打擊整治，管控源頭，清剿窩點，堅決把這一突出犯罪壓下去。

會議回顧總結2023年政法工作，提到去年政法機關集中打擊涉緬北電詐違法犯罪活動，抓獲詐騙集團核心成員78名、犯罪嫌疑人4.1萬名，累計凍結涉案資金35億元人民幣，且去年8月以來，全國電詐案件同比下降28.6％。

此次會議還研究部署了2024年政法工作，要求政法機關重點抓好7方面工作，包括著力維護社會穩定，正確處理人民內部矛盾，維護群眾合法權益。談及此方面的工作，會議指出，今年，要深入推進電信網路詐騙犯罪打擊整治，管控源頭，清剿窩點，堅決把這一突出犯罪壓下去；推進掃黑除惡常態化；繼續打擊治理跨境賭博，抓緊推進相關立法工作。

針對社會治安綜合治理，會議強調，要加強社會治安整體防控體系建設。推進社會治安整體防控體系和能力現代化，加強綜合治理，完善輕罪治理體系，著力剷除違法犯罪滋生土壤，同時研究加強監獄工作，做好監獄改造、社區矯正、安置幫教以預防和減少重新違法犯罪。

此外，還要深入實施預防未成年人犯罪法，強化校園環境綜合整治和網路不良資訊治理，建好用好專門學校，建立適合未成年人身心特點的教育矯治體系。

而為打贏反腐敗鬥爭攻堅戰持久戰，會中要求精準識別政治問題和經濟問題交織的腐敗案件，堅決清除對黨不忠誠不老實的兩面人，並緊盯重點職位、重點領域，加強對執法司法權力運行的監督制約，堅決懲治腐敗問題。