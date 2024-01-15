周六晚上看什麼節目？當然是《炸裂吧！女孩》！看來自不同領域的24位女孩組隊挑戰炸裂任務，努力贏得屬於自己的高光時刻，堪稱是近期最熱血的綜藝節目！一向力挺年輕人全力以赴、勇敢追夢的永慶房屋，不僅熱情贊助節目，更在官方臉書上發起應援活動，邀請永慶人為自己支持的女孩們應援打氣，短短幾天就累積近3000則留言，女孩們也感受永慶人滿分的活力，紛紛現身主動回應留言，謝謝永慶夥伴力挺！

永慶房屋人資部協理塗振宏指出，《炸裂吧！女孩》召集人錢薇娟曾在節目鼓勵女孩們，要從零開始，找到不一樣的自己！有許多永慶女孩跟這些炸裂女孩一樣，在職涯道路的交叉口上，選擇歸零自己，轉行投入房仲業，創造事業與收入的雙重高峰！因此塗振宏鼓勵想為夢想拚一把的年輕人，一起來「炸裂吧！永慶」！

美髮店小妹逆襲成超級房仲 百萬年薪get

永慶房屋經紀人鄭心茹，過去在美髮業擔任助理，後來進入百貨業，志氣高的她因為想挑戰高薪，決定轉職，選擇收入無上限的房仲業務工作。

鄭心茹分享，房仲經紀人不只要會介紹房子格局與環境，從建築工法、建材到稅務與貸款等相關問題，經紀人都需要為客戶解惑，新人階段面對客戶的提問時，真的很緊張，深怕答錯或是答不出來！幸好這時師父在旁邊，當感受到她沒有把握的提問時，師父都會立即站出來幫忙回答，不僅加深客戶信賴感，也讓她從中學習相關知識！這種不需獨自摸索，遇到問題時師父都樂於細心解答的工作環境，不僅工作上有方向，轉職的心境上也安心了不少。

過去在美髮業曾最高紀錄一天洗40顆頭、手差點得蜂窩性組織炎的鄭心茹，加入永慶房屋才不到4年時間，已成為深耕台北東區商圈的專業經紀人，成功收穫百萬年薪，2023年業績更是突破2000萬元大關，成為名副其實的千萬經紀人，為自己的人生寫下新紀錄。

高工時低薪水no！她們都從餐飲業跨足房仲業

從餐飲業轉職到永慶房屋的曾品瑄和洪綺霙，同樣展現出「炸裂吧！永慶」的特質，勇敢跨出舒適圈，創造屬於自己的高光時刻。

學生時期累積大量打工經驗的洪綺霙，看見餐飲業高工時與低薪的產業常態，畢業後就決定北漂投入房仲業務工作，趁年輕累積業務經驗與資歷，「業務工作最擔心沒業績就沒收入，還好永慶有保障收入，在新人學習期很安心！即使前幾個月都沒有成交，但保障的五萬收入還是每月準時入帳。」洪綺霙在入行第六個月迎來首次成交，之後業績猶如倒吃甘蔗，每月都能穩定成交，百萬年薪讓她能到處旅遊。

而00世代的曾品瑄，在學時期就在餐飲業工作，發現餐飲工作單一且未來發展有限，讓喜歡追求成就感的她，轉向更有挑戰性房仲業務工作，「原本對房仲工作抱著『一身本領全看自己』的刻板印象，但永慶跟我想的完全不一樣，工作主打團隊共戰，在服務客戶的過程中，夥伴們共同打拼，團隊一起助客戶找到夢想的家，比自己單打獨鬥更有成就感。」今年才22歲的曾品瑄已立下買房目標，並朝百萬年薪前進。

永慶房屋鼓勵每個人勇敢為夢想前進，2024年為擴大服務量能，預計雙北直營區新展17店！提供業務新人前12個月每月5萬收入保障，更有完善的新人教育訓練制度，與專屬的師父指導，還有求職貼心福利，可以先面試，年後再報到，歡迎來自各行業的轉職者、剛畢業的社會新鮮人一起來「炸裂吧！永慶」！