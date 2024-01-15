施明德今晨辭世享壽83歲 蔣萬安悼：他為台灣民主史寫下瀟灑一頁

民進黨前主席施明德15日凌晨因肝癌復發辭世，享壽83歲，引發社會各界議論。對此台北市長蔣萬安15日也表達哀悼之意，並表示施明德醫生對台灣民主化有很多犧牲與貢獻，且他雖然承受著苦難，在晚期也遭受過去同志的非議，但他始終堅持那句話：「寬恕是結束苦痛最美麗的句點」是一個非常高尚的情操，也代表著對於撫平社會裂痕所付出的努力跟實踐。

蔣萬安表示，對於施明德辭世一事，想向他表達最沉重的哀悼與致敬之意，也希望他的親屬能節哀。蔣萬安說，施明德一生對於台灣民主化，有很多的犧牲跟貢獻，而且在不同政黨執政時期，始終堅持和人民站在一起，扮演最忠實在野監督者的角色，同時他對這片土地上的人民充滿了深沉的熱愛。

蔣萬安強調，最讓他敬佩的，是施明德雖然承受著苦難，在晚期也遭受過去同志的非議，但他始終堅持那句話：「寬恕是結束苦痛最美麗的句點」，這是一個非常高尚的情操，也代表著對於撫平社會裂痕所付出的努力跟實踐，「施主席雖然離開我們，但他的身影我相信會留在我們心中，也為台灣的民主史寫下了瀟灑的一頁。」