農曆春節即將到來，桃園市環保局今宣布，2月7日、2月8日將依原時段正常清運，2月9日除夕上午自9時起收運，大年初一到初三停收垃圾，而初四、初五則會從上午9時起出勤加強垃圾收運。

環保局長陳世偉表示，農曆年前環境清潔周自2月2日開始到2月8日，呼籲民眾趁著年前環境清潔周期間，與清潔隊員及環保志工夥伴們，共同整理清掃鄰里家園，「環境清潔週」大掃除期間，如果有不用的點香器、卡式爐瓦斯罐等，務必排空瓦斯後直接交給資源回收車，避免因擠壓引發火災風險。

陳世偉說，基北北桃生活圈已形成，今年農曆春節除同步於初四開始垃圾收運外，2月14日初五雖為桃園市清潔隊員休息日，但考量到隔日為許多民眾上班日，為擴大服務，清潔隊員特別於初五出勤加強清運垃圾，強化市容整潔。

環境管理處長張書豪提醒，在初一到初三停收垃圾期間，請將垃圾妥善打包暫置於家中，千萬不要任意丟棄，否則可能違反廢棄物清理法規定，面臨最高新台幣6000元的罰款。他強調清潔隊員只收垃圾，不收紅包，在過年期間無須特地送禮、送紅包給隊員，只要一句真摯感謝或笑容，就足以轉達心意。

張書豪表示，各區清潔中隊即日起也將加派人力處理大型廢棄物或家具，民眾若有大型廢棄物清運需求，請與在地清潔隊申請，登記時間截止至2月6日下午5點止，並依約定時間搬到指定地點交付清潔人員，詳細清運時間可至桃園市環保局官網或桃園垃圾車APP即時查詢。