體重未滿2500公克的新生兒，容易發生心肺功能、視網膜及神經發展等問題，高醫療需求常讓家長備感壓力，台北市衛生局因此將未滿2歲極低體重兒列入兒童醫療補助，減輕早產兒家庭經濟負擔。

根據衛生福利部國民健康署2021年統計，我國出生體重未滿2500公克新生兒占總出生數10.56％，代表約每10名新生兒，就有1名是低出生體重兒，出生體重未滿1500公克新生兒，則是約每100名新生兒就有1名。

台北市衛生局表示，低、極低出生體重兒出生時各器官尚未成熟，較容易發生心肺功能、視網膜及神經發展等問題，除了住院醫療需求高，家長也必須配合定期追蹤檢查及治療。

考量早產兒在2歲內醫療照護需求性較高，台北市自今年1月1日起將「未滿2歲極低體重兒」納入北市兒童醫療補助第2類資格，提供門診、急診掛號費、部分負擔費用及住院的部分負擔費用，以及7次兒童健康檢查掛號費及健康諮詢費、住院醫療費用自付額。

衛生局補充，北市早期療育基層醫事單位共74家，早期療育評估中心共18家，2歲以上發展遲緩的早產兒，可藉由市府的早期療育團隊，進行延續性早期療育治療。

衛生局表示，透過與醫護團隊合作、提供醫療費用補助，減輕極低出生體重兒家庭經濟負擔，協助早產兒父母和家庭共同守護這些巴掌仙子健康、平安長大。