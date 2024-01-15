美國流行天后泰勒絲（Taylor Swift）不僅成為《時代雜誌》年度風雲人物，去年還正式登上億萬富翁寶座，且是唯一只靠音樂產業收入登上寶座的女歌手。有趣的是，身為「貓奴」的泰勒絲，其三隻愛貓中的一隻，身價竟高達30億，這個驚人數字超越其球星男友崔維斯凱爾西（Travis Kelce），引起討論。

貓奴泰勒絲一共養了三隻貓，分別為蘇格蘭摺耳貓梅雷迪思（Meredith Grey）、奧莉維亞（Olivia Benson）和1隻布偶猫班傑明（Benjamin Button），而其中的摺耳貓奧莉維亞曾客串於自己的音樂錄影帶，更拍過可口可樂的廣告，還有自己的系列帆布鞋商品，曝光度超高。

Taylor Swift’s cat reportedly has a higher net worth than Taylor’s boyfriend, Travis Kelce. pic.twitter.com/Z7EVkRrVVw — Pubity (@pubity) January 12, 2024

Olivia Benson is the cat of singer Taylor Swift, famous when her owner created her own Instagram account. Olivia is a Scottish Fold cat, currently worth about 97 million USD



All About Cats commented that Olivia's success has gone beyond her influence on Instagram. This cat has… pic.twitter.com/d3byBwqe1O — Naaallaani (@naayduuh) January 13, 2024

此外，全球最富有的寵物排行榜中，估算了奧莉維亞的身價，竟高達9700萬美金（約新台幣30億元）。有趣的是，泰勒絲的美國足球球星男友崔維斯凱爾西身價為4000萬美元（約新台幣12.5億元），遠遠輸給女友泰勒絲的愛貓兩倍不止，讓眾網友紛紛表示：「人比不過貓」。

Time Magazine: We’d like to name you Person of the Yea-



Me: Can I bring my cat. https://t.co/SOhkYKSTwG — Taylor Swift (@taylorswift13) December 6, 2023

泰勒絲自從與凱爾西交往後，就經常被拍到前往球場觀賽，並在場邊親自替男友歡呼，前陣子在阿根廷演唱會中，在唱到《Karma》這首歌時，將歌詞改為「Karma is the guy on the Chiefs coming straight home to me」(因果業報對我來說，就是堪薩斯城酋長隊的那個男人，他會為了我回家)，把男友特拉維斯所屬球隊名稱放進歌詞中，高調放閃。