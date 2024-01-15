周姓男子2021年因不滿陳姓前妻與黃姓男子交往，他酒後騎車帶汽油至黃男、陳女住處潑灑後點火，黃男遭燒傷送醫救療，延至數日後身亡，陳女隙逃離現場而未遭火勢波及，最高法院認定周男犯行明確，駁回檢方上訴，依殺人罪將周男判囚18年定讞。

周男與陳女曾為夫妻，2人在2020年1月22日離婚，周男因曾經對陳女施以家庭暴力，經法院核發民事通常保護令，他在保護令期間內的2021年12月26日，攜帶當天先行購買的汽油1桶，飲酒後騎車（判刑5月）前往黃、陳共同居住及工作的住處。

周男持汽油朝黃、陳及屋內周邊機台潑灑，再持打火機點火引發火勢，導致黃的頭頸部、前後軀幹及四肢第二至三度燒傷占全身體表面積60％併雙上肢及胸頸部深度燙傷腔室症候群，經送醫救療，延至數日後身亡，陳女則趁隙逃離現場而未遭火勢波及。

台中高分院認定，黃男與周男間無何深仇大恨，充其量只是陳女離婚後交往之對象而已，但周男不滿2人交往並同居，竟為排解自己鬱結已久之負面情緒進而訴諸暴力，無從認有何從輕量處之情，依殺人罪判刑18年，檢提上訴，最高法院駁回確定。

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