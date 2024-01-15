2024總統大選落幕，國民黨雖輸掉總統大選，不過在立委選舉，成功拿下53席，成為國會最大黨。前國民黨立委陳學聖表示，看到新一批小雞當選，這是國民黨重生的機會。

陳學聖今（15）日在臉書指出，2024總統大選，國民黨推出的「侯康配」雖然輸了，外界也唱衰國民黨老舊、保守，已是明日黃花，但他卻在新一批小雞身上看到一絲希望。

陳學聖進一步提到，國民黨新科立委包括徐巧芯、牛煦庭、廖先翔、黃健豪、羅廷瑋，有不少是在2018市議員選舉冒出來，也有些外界可能還不認得，甚至還有第一次參選，就擊敗對手老將，包括邱若華擊敗趙正宇，廖偉翔擊敗張廖萬堅。陳學聖強調，這些新科立委都很年輕，多在35歲上下，都是解嚴後出生的新世代。

陳學聖說這些人很像1998年由議員集體翻選上立委，包括朱立倫、盧秀燕、黃健庭、周錫瑋、李慶安、秦慧珠、劉文雄等人，他們衝撞過體制，也見證過藍營分裂，更經歷首次政黨輪替的大震盪，也在政壇挺過一段風雲時日。

看到新一批小雞的出現，陳學聖坦言非常開心，若再加上國民黨不分區全部更新，這是國民黨近些年來，最大的一次國會大換血，「這是國民黨重生的機會」。

陳學聖也強調，這次大選，黨主席朱立倫佈局沒私心，給很多新人浮出的機會，也相信朱立倫會放手讓這批國會小將衝，即使是衝體制、衝朱立倫，「我們這一代都會包容、放手」，因為他們代表新的聲音，相信他們就是相信改變，就有新的機會。