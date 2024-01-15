許多男性認為吃海鮮等特定食物可提升愛愛時的表現，義大醫院泌尿科主治醫師黃維倫表示，最常見的5種壯陽食補迷思包括吃牡蠣或蛤蠣等海鮮、喝藥酒、補充動物陰莖或睪丸、吃鹿茸、犀牛角等，從研究顯示這5類食物對勃起沒有幫助，還可能導致性功能障礙，保持性功能最好的方式是維持良好生活習慣、運動及健康飲食。

黃維倫於個人部落格指出，許多人會透過飲食壯陽，常見的5種壯陽食補迷思包括吃海鮮、喝藥酒、補充各種動物的陰莖或睪丸、鹿茸及犀牛角等；以海鮮來說，多數人認為海鮮內含有很多蛋白質及鋅，可增加男性睪固酮，提升男性性功能，但部分研究發現，對營養均衡的人來說效果並不明顯，牡蠣或蛤蠣等貝類讓生殖器又硬又持久，多半是心理因素，吃太多還可能引起痛風或心血管疾病，反而導致勃起功能障礙。

黃維倫表示，不少人流傳把蛇、蠍子或蜘蛛等泡在酒中，喝了可一柱擎天，但秘方有無效果無法得知，目前也沒有研究支持某種配方的藥酒可壯陽，少量飲酒會讓人感到放鬆，讓性事變得美好，但酒精本身會抑制勃起，攝取過多反而會力不從心。

黃維倫說，很多人認為以形補形，補充動物的陰莖或睪丸，可滋養自己的生殖器，但動物生殖器的營養成分和普通肉類沒有太大區別，也沒有證據顯示吃動物陰莖可增強男性的性功能；睪丸雖有蛋白質及睪固酮，但經烹煮後營養成分會被破壞，壯陽效果不大，反而會因為睪丸含有較多膽固醇，導致心血管疾病進而影響勃起功能。

至於鹿茸及犀牛角，黃維倫說，多數人認為吃凶猛動物的硬角可讓生殖器變硬，實際上鹿茸對性功能沒有顯著幫助；犀牛角的主要成分是角蛋白，跟人類指甲成分大同小異，對勃起也沒有幫助；他提醒養成良好的生活習慣、運動及健康飲食才是保持性功能的最佳途徑。

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