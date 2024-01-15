貝萊德15日宣布任命陳蕙蘭為亞太區主席，同時任命Andrew Landman、清水寬之（Hiroyuki Shimizu）為亞太區副主席。

貝萊德說，原亞太區主席駱慧祖（Rachel Lord）將調遷至倫敦擔任貝萊德國際業務主管。日後陳蕙蘭將常駐香港，負責領導亞太地區業務，並監督各項業務、客戶、投資團隊以及營運平台的全方位發展，為一般投資人和機構投資人提供貝萊德的主動投資、指數投資、ETF產品、另類投資和科技解決方案等多元投資方案。

陳蕙蘭在金融服務、資產管理業有超過30年的經驗，曾在資本市場、交易、投資及客戶業務方面擔任多個管理職位，她於2013年加入貝萊德，擔任iShares安碩亞太區資本市場及產品主管，而後擔任ETF及指數業務主管，直至2021年。

陳蕙蘭曾任貝萊德亞太區副主席、大中華區主管以及亞太區交易、流動性及借貸團隊主管。目前，陳蕙蘭是貝萊德全球執行委員會、全球市場委員會以及亞太區執行委員會和指導委員會的成員。陳蕙蘭表示，未來將工作重點聚焦於掌握亞太區業務的成長動能並加速其發展，以協助客戶追求最佳投資成果。

貝萊德同時任命Andrew Landman和清水寬之為亞太區副主席。貝萊德說，Landman除了領導澳洲和紐西蘭市場的團隊外，將擴大職責至負責東南亞市場和亞太區財富業務；清水寬之會繼續領導貝萊德亞太區機構業務以及日本和南韓市場，並將擴大職責至監督台灣市場。此外，原亞太區財富業務主管雷俊彥James Raby將擔任亞太區營運長，范華將出任中國負責人。