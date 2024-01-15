台指期15日早盤開高，盤中一度大漲百點，高點來到17,655點，目前暫報17,557點，上漲70點，漲幅0.4％，成交口數約4.2萬口；小電子期上漲4點，報價874.15點；小金融期上漲6點，成交價1,698.6點。

美國勞工統計局公布12月PPI數據低於市場預期，綜合先前公布的CPI推算，本月底將公布的12月核心PCE物價指數年增率可能將跌破3％，根據CME Fed WatchTool，利率期貨價格隱含3月FOMC會議降息機率上升至81.0％。美國聯準會芝加哥分行總裁Austan Goolsbee表示通膨數據當中PPI波動最高、最不具可預測性，聯準會的通膨參考指標為PCE，而PCE通膨也持續顯示通膨放緩有所進展，通膨大幅改善已成為當前趨勢。

第一金投顧指出，全球AI指標Nvidia已經突破整理半年來的區間 500 元，大漲噴出創下 553 元新高，台灣的 AI 產業有機會落後補漲。政府目前政策力推的重電、風電、生技產業等將有慶祝行情。

近期各產業輪漲過一輪後，市場資金聚集在航海三雄、IC、IP 上，貨櫃海運行情受 到紅海地區戰爭影響，目前葉門青年運動組織持續騷擾，短線貨櫃仍有行情，貨櫃相關惟短線題材，邊走邊看以短線思考為主。

而AI產業將有機會在接下來或有落後補漲行情，AI整理已經長達半年之久，有機會是下一棒的要角，基本面可以支撐走得長遠。最終則是政策受惠的綠能、 風電等，有整理將有補漲行情。

關注其它期貨交易情況，臺幣黃金期貨報價7,755點，上漲79點；布蘭特原油期貨成交價2,422點，下跌28點；富櫃200期貨上漲29點；盤中暫報9,143點；半導體30期貨小跌1點；成交價4,922點；國外指數部分，美國那斯達克100期貨暫報16,955點，上漲9點；美國費城半導體期貨下跌15點，來到4,080.5點。