台灣大選落幕，由民進黨賴蕭配勝出，外界預期大陸恐會施加更強硬的軍事與經濟壓力。不過國際研究機構多半認為，由於全面封鎖台灣的代價相當昂貴，制裁政策可能仍會以規模較小的針對性產業為主，就算切斷ECFA也可能無法達到預期效果。

CNN報導，大選過後，美國經濟研究機構榮鼎集團Rhodium Group副總監Charlie Vest指出，「可能會見到大陸採取一系列強勢行動，包括擾亂台灣海峽的軍事演習，甚至對相當依賴貿易的台灣實施經濟制裁。」

即使如此，Charlie Vest認為，「大陸幾乎不可能對台灣實施全面封鎖，因為他們將付出嚴重代價，不會從根本上危及台灣的自治現況與經濟成長。」Charlie Vest推估，如果台灣遭全面封鎖，全球經濟每年至少損失2兆美元。

凱投宏觀Capital Economics分析師也提到，大陸因應民進黨勝選而採取的經濟制裁，仍會以針對性、規模性較小的產業為主，如同過去幾年的模式，包括2022年裴洛西訪台後，大陸禁止進口一系列食品。

外界高度關注大陸對民進黨繼續執政的動作，甚至揣測全面切斷ECFA的可能性，Charlie Vest提到，大陸可能無法達到預期的效果，因為該協議並沒有像其支持者所希望期待的促進兩岸貿易。