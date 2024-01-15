作為中國戰略空運的象徵，運-20運輸機服役以來承擔大量軍用和應急救援任務。與此同時，它也開始走向國際市場。印度《歐亞時報》近日披露，奈及利亞很可能率先引進這種戰略運輸機。此舉不但意味著又一款中國大國之器成功闖入國際軍售市場，也證明運-20的生產速度已有餘力對外出口。

報導指出，中共運-20E多用途運輸機在2023年12月的杜拜航展上首次亮相。該機的主要性能與美國C-17戰略運輸機媲美，中國也因此成為繼美國和俄羅斯之後第3個具備自行研製戰略運輸機的國家。

報導稱，不久前訪華的奈及利亞國防部長阿布巴卡爾（Mohammed Badar Abubakar）就專門參觀運-20BE。作為運-20系列運輸機的最新出口型號，運-20BE換裝大陸國產WS-20發動機，不但徹底解決飛機心臟病問題，而且最大起飛重量、運載能力和航程都有較大幅度的提升，具備在高原、沙漠、叢林等複雜地形上起降的能力，能適應非洲野戰機場的惡劣環境。

香港《南華早報》曾報導，到目前為止，中共空軍已經獲得近100架運-20系列運輸機，其中一半是在過去兩年中交付的。大陸官媒去年11月報導，負責生產運-20的西飛一直在擴大運-20的生產裝配線，以提高效率和擴大產能。它採用了當今最先進的脈動生產線設計，運-20超過90％部件是使用機械臂和鐳射輔助的高精度組裝工作製造的，其生產速度是世界上同類產品中最快的。

值得注意的是，報導還提到，目前運-20系列的兩個衍生型號─運-20U空中加油機和運-20AEW空中預警機也在研製中。前者可以極大提升中共空軍的遠端作戰能力，從而在第一島鏈之外投射力量；後者相比解放軍現役預警機，能搭載更大更複雜的雷達設備，具備更強大的空中態勢感知能力。

報導稱，目前運-20的生產能力可以同時滿足中共空軍和國際客戶的需求。由此可見，以往外界認為解放軍的戰力短板，戰略空運能力和空中探測能力不足的弱點將同時得到彌補。