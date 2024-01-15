國民黨內青壯派要朱立倫下台負責？ 蔣萬安這樣說

國民黨於2024選戰中，雖然在立委席次上有所斬獲，並重新成為立法院最大黨，不過卻未能贏得總統大位、實現政黨輪替。對此國民黨內也傳出「逼宮」黨主席朱立倫的聲浪，要求他要下台負責。對此台北市長蔣萬安15日受訪時也替朱立倫緩頰，強調包括朱立倫在內，過去這段時間大家都非常努力，最重要的還是要團結一致，面對接下來2月1日的立法院正副院長選舉。

蔣萬安表示，國民黨內在歷經這次選舉後，都會好好來反思與反省。而過去這段時間，包含黨主席朱立倫在內，大家都非常努力，因此現階段最重要的時間點是2月1日立法院就要開議，也面對正副院長的選舉，希望所有當選的立法委員團結一致，好好在接下來四年監督中央的施政。

蔣萬安表示，還是要向侯友宜市長、趙少康先生，以及這次所有付出的縣市首長，所有參選的立法委員，以及所有對國民黨投下信任票的民眾，表達最大的感謝。2024年國民黨再次成為國會的最大黨，仍會持續反思改進持續加倍努力。

蔣萬安也提到，有六成的民意並沒有對執政黨投下信任票，也希望賴準總統能夠更加重視多數民眾的聲音，另一方面國民黨也必須更加地團結一致，持續反思怎麼樣能夠為民眾擘畫更好的未來，以及贏得年輕朋友的信任，這些都是國民黨目前都要來努力規畫的。