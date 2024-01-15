去年12月逢年底盤點，除台光電去年12月合併營收較11月成長，台燿及聯茂同步月減，其中台光電2023年12月合併營收為43.07億元，月增1.96%，年增58.58%，累計2023年合併營收為412.95億元，年增6.78%；台燿2023年12月合併營收為14.34億元，月減8.92%，年增6.79%，累計2023年合併營收為160.02億元，年減13.37%；聯茂2023年2月合併營收為21.53億元，月減4.46%，年減6.51%，累計2023年合併營收為229.3億元，年減14.38%。

美系外資指出，由於ASIC與GPU專案等AI伺服器相關產品營收貢獻較好，我們預期台光電與台燿1月營收將分別較上月成長2%及5%，分別達43.89億元及15.12億元，我們持續看好高階銅箔基板廠可望受惠於未來幾季AI伺服器及800G交換機需求動能，維持對台光電及台燿「買進」評等，目標價分別為185元及520元。

至於聯茂，美系外資表示，由於訂單遞延，我們預期聯茂1月合併營收將月增1%至21.75億元，但維持聯茂「賣出」評等，目標價為69.5元。