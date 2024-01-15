神盾近2~3年不斷積極的整併，透過垂直壯大，擴大IC設計產品線陣容，降低以往單一智慧型手機品牌訂單過於集中的風險。神盾集團近三年來全面布局各式感測器、傳輸技術到影像處理器及AI應用，搭配Intel、AMD、Microsoft主導AI PC在NPU及硬體架構上的布局，強勢推出完整端到端(End to End)AI PC解決方案，不僅能強化Intel、AMD NPU的ISP功能，亦符合Microsoft HPD(Human Presence Detection)的省電規範，現階段轉型已展現初步成效。

日前神盾集團董事長羅森洲就說，2024年集團整體看起來不錯，包括AI PC、WiFi 6、USB4等均為重要成長動能，預計集團營收每年都會有雙位數成長，集團營收3年成長1倍、5年成長3倍。

神盾今日暫停交易一日，市場認為，極有可能將公布新的整併計畫，持續壯大自家在半導體設計業的廣度，且為避免與大陸競業的紅海競爭，神盾不排除會傾向車用、AI等相對高階的布局。