現觀科憑藉多年解析各家電信設備商資料經驗，現已掌握印度、澳洲、卡達與沙烏地阿拉伯等全球多個大型電信客戶合約，客戶續約率接近100％，且經常訂單營收佔比高達70％～80％，代表主要客戶在擴建資本支出之際，已將現觀領先全球技術優勢的產品及服務列為「必要」的產品。現觀科行動網路優化定位平台（CovMo）協助優化基地台與網路品質，而5G強勁成長令全球行動數據流量在未來6年增長3倍，5G加速發展與強勁需求，對行動網路優化定位平台帶來更多商機。

此外，隨著隱私意識抬頭，cookie和廣告識別碼（IDFA）追蹤將逐漸被淘汰趨勢，現觀科為全球第一家整合行動網路數據進行程序化數位廣告投放的獨立第三方軟體公司，具領先優勢，其行動智慧廣告平台（Mobility Intelligence）服務與電信商合作，藉由整合保障用戶隱私安全的高品質行動數據、受眾分析、廣告投放等電信等級海量數據分析，將使用行為變現成超過500個受眾標籤、上千個客製化標籤，以及高度準確受收眾種行為預測，提供廣告主、電商平台、廣告代理商等業者精準投放廣告提升成效，助電信業者跨入數位廣告市場，透過高度準確之AI受眾行為預測，變現海量電信數據。

目前，現觀科技的行動智慧廣告平台主要銷售市場聚焦亞洲，包括印尼、越南、泰國、孟加拉等國家，總計市場規模達80億美金。公司已與印尼第二大電信業者Ooredoo Indosat Hutchison攜手合作；該電信集團在印尼擁有近1億用戶，根據世界銀行最新數據顯示，截至2022年該國人口總數達2.76億人，由於此合作意味著現觀科技掌握了當地逾3分之1人口的行動大數據，擁有巨大的商業潛力。

此外，公司的業務團隊正在積極進軍泰國、越南等高速成長的國家市場，協助電信業者和廣告代理商/廣告主在智慧手機高速滲透率持續高速成長下，攻占迅速崛起的數位廣告市場。預計隨著數位廣告的增長，現觀科技在此領域的持續發展將成為公司未來重要的增長引擎。