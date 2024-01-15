65歲陳姓男子於15日上午8時30分駕駛營業半聯結車（見圖）行經國道1號北向336.2公里路竹路段，他因為沒有確實綑綁好車上的貨品磁磚，導致大批磁磚散落在高速公路中線及外側車道。（翻攝照片／林瑞益高雄傳真）

65歲陳姓男子於15日上午8時30分駕駛營業半聯結車行經國道1號北向336.2公里路竹路段，他因為沒有確實綑綁好車上的貨品磁磚，導致大批磁磚散落在高速公路中線及外側車道。國道警察已經通報相關人員展開清除作業。

當時陳姓男子駕駛載運磁磚的營業半聯結車行經國1路竹路段時，他察覺後方貨物有位移的情形，欲變換車道至外側路肩查看，但車上貨物疑似未綑紮牢固，導致車上的建材磁磚掉落於高速公路中線及外側車道而肇事。該車載運貨物掉落後，其車輛停於外側路肩等待處理。

此事故幸無人受傷，駕駛陳男沒有飲酒情形，車輛肇事後停於外側路肩等待處理，因貨物掉落於中線及外側車道上，現場尚在處理掉落物排除中，目前開放內、中線車道通行，全案由新市分隊依規定處理。

國道警察也呼籲，用路人上路前應對相關物品應嚴密覆蓋、捆紮牢固，避免滲漏、飛散、脫落、掉落造成類似事故發生，危害自身及其他用路人的安全，如有違反將依道路交通管理處罰條例第30條第1項第2款規定開罰，處汽車駕駛人3000元至1萬8000元罰鍰，若因而肇事致人重傷或死亡，將吊扣或吊銷駕照。