首次常態化發放的16～22歲文化成年禮金，即將於1月20日開放領取使用，去年18～21歲成年禮金也將可持續使用到6月30日。文化部今日公布，文化幣邀請碼功能上線，即日起已領取文化幣的青年朋友，只要邀請2名新朋友成功領取文化幣，即可獲贈30點文化幣（CP），之後每成功邀請1名朋友，可以再獲得10點，回饋無上限，邀越多賺越多。

文化部指出，去年文化成年禮金自6月6日開放領取，截至目前為止，文化幣領取人數近79萬人，領取率達8成，消費金額達6.6億元。相較於義大利發放500歐元（約新台幣16000元）、法國300歐元（約新台幣9600元）的高額青年文化消費補助，台灣的各項使用率絲毫不遜色。

為持續提高青年使用率，並平衡各地及各藝文產業間消費情況，文化部不斷分析後台大數據，精準提出單次消費滿200點再抽文化幣、全國22縣市創新書市、獨立書店2點送1點、表演藝術青年席位、庄頭劇場、揪團看國片等方案。

在距離常態化文化幣發放倒數5天的時刻，文化部特別推出「文化CP」方案，讓已經領取文化幣的青年有機會藉由邀請朋友，擴大文化幣帳戶；同時邀請去年20萬尚未領取、今年即將新加入領用的16～18歲60萬青年，加入文化幣使用行列。

文化部說明，已經領取成年禮金的青年朋友，從文化幣APP「我的帳戶」點開左上方會員條碼，即可分享自己的邀請碼，由收到邀請的同學好友，在成年禮金領取畫面輸入邀請碼，並成功領取成年禮金，即完成邀請程序。首次成功邀請2人獲贈30點文化幣，之後每成功邀請1人，可以再獲得10點，每人回饋無上限，邀越多賺越多。

文化部特別提到，從大數據中發現，有超過10萬人帳戶餘額只剩100點以下，面臨想花卻花不掉的情形，文化部鼓勵這些青年朋友，除了可以到許多收費百元以下的博物館，當個一日文青，也可藉由邀請朋友加入，擴大文化幣帳戶，或許就可以多看一場國片、多買一本書。