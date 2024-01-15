DAMIAN LILLARD PULLS UP FOR THE WIN 😱



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當公鹿明星後衛利拉德比出招牌看錶慶祝動作，就知道他又完成神奇絕殺了！利拉德15日在比賽結束槍響同時投進大號三分球，幫助公鹿143比142延長絕殺國王，利拉德最後貢獻全隊最高29分，外加8助攻、4籃板，「字母哥」阿提托康波則拿27分、10助攻與10籃板大三元。

原本公鹿正規賽就該贏球了，打到還剩11秒，阿提托康波兩罰俱中幫助公鹿領先3分，接著福克斯也兩罰俱中，阿提托康波卻在最後8.6秒兩罰只進1球，讓福克斯最後1秒漂亮切入放進追平兩分球，利拉德只能選擇半場大號三分球出手沒進宣告延長。

打到延長賽讀秒階段換成公鹿落居不利局面，比賽還剩33秒，蒙克投進兩分球幫助國王領先4分，可是布魯克羅培茲最後11.5秒投進三分球，縮小差距到1分，福克斯最後5.2秒兩罰中1，接下來就看利拉德一個人把球運過中場，隨即在三分線外一大步投進絕殺三分球。

公鹿除了利拉德、阿提托康波表現優異，比斯利也投進5顆三分球、貢獻23分、5助攻與4籃板，波提斯替補拿下22分、10籃板，布魯克羅培茲17分、9籃板；國王以福克斯32分最高，蒙克28分，胡爾特26分，沙波尼斯也拿21分、15助攻與13藍板的大三元，卻仍飲恨輸球。