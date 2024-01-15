2024總統大選告終，民進黨「賴蕭配」以558萬6019票、得票率40.05％當選，國民黨「侯康配」以91萬4998票差距飲恨吞敗，黨主席朱立倫淪為戰犯，國民黨青年部主任蕭敬嚴點名請辭負責，台東縣長饒慶鈴昨隔空力挺，支持朱立倫持續領航。

國民黨連3屆總統大選落敗，黨內抓戰犯首指黨主席朱立倫，國民黨青年部主任蕭敬嚴直指選戰策略設定錯誤，以致敗局，認為朱立倫難辭其咎；對此，藍營執政縣市長近日紛紛表態力挺朱立倫，台東縣長饒慶鈴昨晚也於臉書發布125字短文聲援。

饒慶鈴文中喊話，在選後找戰犯很容易，但現在最需要的不是互相指責，而是如何在最快的時間內打起精神、面對問題帶領國民黨繼續前進。

饒慶鈴又指出，2年前縣市首長大勝，這一次國民黨立委多15席，若不是朱主席提名得當，怎麼會有這樣的好成績呢？，她表示，支持朱立倫主席繼續帶領國民黨！

台東縣政府與朱立倫創辦的新北市銀光未來創新協會，連續5年推動「老花正潮」敬老好視力活動，讓長者以專業驗光配1副適合自己的老花眼鏡，迄今近2萬名長者完成配鏡，合作關係深遠。