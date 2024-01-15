肝臟為人體最大解毒器官，想擁有健康身體就必須先養肝。對此，營養師馬鳳吟分享，想養好肝可多吃5類食物，包括維生素B群、蛋白質、十字花科蔬菜、枸杞和紅棗，以及薑黃。其中她提到，十字花科蔬菜中以「花椰菜」最具代表性，富含多種營養成分，甚至有「肝臟清道夫」的稱號。

馬鳳吟在臉書專頁「熟齡保健專家-馬鳳吟營養師」發文提到，若沒有趁春天將身體調養好、肝血養足，夏天就容易有心火過旺、腸胃方面的疾病。尤其肝臟是人體唯一的解毒器官，包括酒精、藥物或身體毒素都需要藉由它代謝。

然而，馬鳳吟表示，由於肝臟內沒有神經分布，唯一的神經分布是在其最外層的「被膜」，因此若有異樣，通常不會有明顯感覺。她並盤點以下5類養肝食物，以供民眾參考：

1、維生素B群：B群參與人體許多代謝反應，特別是在解酒過程中會大量消耗維生素B群，其中又以維生素B1、B2及葉酸的消耗量最大，因此工作容易有應酬、節日愛飲酒族群，B群不可少。

2、補充蛋白質：肝臟裡所含的數百種酵素是由蛋白質組成，攝取足夠蛋白質不僅可幫助代謝，還能修復肝臟。平時可多補充蛋、黃豆製品、魚肉、黑豆、毛豆等食物。

3、十字花科蔬菜：五行中肝屬木，因此養肝會建議多吃深綠色蔬菜，而十字花科蔬菜中以花椰菜最具代表性，除了豐富維生素及礦物質外，還富含槲皮素、類胡蘿蔔素、硫代配醣體、蘿蔔硫素等，因此具肝臟清道夫的稱號。

4、枸杞及紅棗：以中醫觀點來看，枸杞能養血護肝，紅棗能補中益氣，2者搭配不僅有護肝功能，還有健脾養胃功效。營養學上，枸杞有18種胺基酸，還有大量β-胡蘿蔔素及維生素B群等營養成分；紅棗維生素C含量特別多，具抗氧化功能，2者搭配有助肝臟解毒及代謝。

5、薑黃：肝臟是最易受酒精影響的器官，酒精在肝臟代謝需透過2步驟，經過乙醇去氫酶代謝成有毒的乙醛，再由乙醛去氫酶代謝成無毒的乙酸。研究發現，食用薑黃萃取物可加速酒精代謝，緩解宿醉不適感，同時可降低發炎反應、保護肝臟。