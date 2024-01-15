高市前鎮區某國小姚姓女代理專任輔導教師疑似教學不力，上課躺地、吃東西、講手機，還放任學生拿刀揮舞，不但被家長會長、人本教育文教基金會開記者會踢爆，畫面還遭媒體批露，最後遭解雇。姚女不滿自己被偷拍、檢舉導致沒工作，對相關人員提告、索賠389萬元。一審駁回姚女之訴，上訴至高雄高分院，法官認為，為保護學生權益，校內輔導場域依法可錄影紀錄，相關人等均無責，最後駁回姚女之訴，可上訴。

姚女2018年8月起在該校擔任代理專任輔導教師，2019年2月遭家長會、人本基金會開記者會踢爆她上課吃早餐、講電話、躺地板，還硬凹是「戲劇、園藝治療」，被她輔導過的孩子甚至拿美工刀自殘，情況越來越失控。家長多次向校方反應姚女不適任，校方組成不適任教師調查小組並多次召開教評會，最後教育局也介入，姚女終被解雇。

姚女不服解雇提申訴、再申訴均遭駁回，另向高雄高等行政法院提行政訴訟，該案目前仍在最高行政法院審理中。

人本事後發現，姚女竟然又考上高雄某國中代理專輔老師，立刻緊急通知該校，校方調查後取消姚女的錄取資格，人本事後還以「那個到處找工作的不適任輔導老師」為題，將相關指控發布在臉書及官網。

姚女認為，人本臉書官網、記者會爆料影片等資訊有誹謗她之嫌，害她失去屏東的工作機會，還侵害她的隱私權、肖像權；校方偷錄、故意外流她的工作畫面還不當解雇她，甚至不准她的律師參與教評會，侵害她的工作權、名譽權、委任權，最後對人本、校方相關人員提告誹謗，另求償389萬元。

刑事部分，高雄地檢署認定教師的教學品質及學生受教權可受公評，人本撰寫內容屬實，校方、家長會長的作為及指控均無不法，最後偵結處分不起訴。

民事部分，一審法官調查發現，姚女失去國中教職的機會，是因為國中校方接獲匿名檢舉，查證後發現，姚女履歷並未記載國小的任教經歷，透過教評會通知她針對「教學不力」部分說明，姚女不但沒出席也沒說明改善方案，最後才取消她的錄取資格，相關人等無責，判姚女敗訴。

姚女不服上訴，改向國小校方相關人等求償154萬元。法官調查，記者會上播放的影片都是姚女在該國小操場、團體協商室、個別諮商室輔導學生的過程，老師使用上述場域，校方依法本就可以錄影、紀錄過程，不算侵害隱私、肖像權。

調查小組取得的影像證據具有保護學生的受教、身心健康權重要性，取證過程如果不是明顯限制人格權、嚴重侵害社會或重大法益，就不能認定是違法行為。況且，輔導主任按規定、透過校方簽核取得影像畫面，並無不法。法官判定校長、輔導主任、家長會長等人言行均無責，判姚女敗訴，全案仍可上訴。

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