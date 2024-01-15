2024總統大選底定，前副總統呂秀蓮今在臉書直播，體檢「2024總統副總統大選」，呂秀蓮表示，民眾黨在今後4年扮演關鍵角色，可以擇優選擇，但是也要擔心，政黨在選舉期間忽左忽右、忽藍忽綠，是不是會在立法院因為關鍵角色，也可以予取予求？會不會密室協商？政治勒索？或是權力分贓？三黨如何協商，希望老天爺保佑，把台灣當作共同國家。

呂秀蓮也提到，希望立法院正副院長，還有以後對法案審查，也要記住每個法案通過執行不是跟你的利益，而是你、我、他的利益。話鋒一轉，呂秀蓮說，每次選舉都是說謊比賽，如果大家只相信網路，操盤手又是花錢雇來的，要效忠雇主，其他人通通給負面肯定。

呂秀蓮表示，年輕人對歷史不了解，對政治也在學習，如果只是迷信網路，真的很擔心，而候選人開口閉口都是討好年輕人，以後政治怎麼辦？難道總統只為年輕人服務嗎？

另外，呂秀蓮也提到，在野黨知道不可能單獨下架民進黨，花了很多時間搞藍白合，上演君悅大戲不了了之，而如果他們繼續藍白合，最後不但當選無效，而且觸犯三年到十年的違法行為。

呂秀蓮指出，這次選舉很多口水很少政見，當全世界認為我們瀕臨戰爭邊緣，國防和外交是總統專有的憲政職責，所有候選人應該嚴肅以待，國民期待是下一屆國家領導人如何引領台灣除弊，解決內憂外患，這次選舉口水很多，但是政見太少，這很遺憾。