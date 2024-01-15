在全球化遇冷、世界經濟發展趨緩的今天，經貿關係首先成為大國競爭的犧牲品。對美國而言，經濟服從於國家安全的認知不會輕易改變，中國現代國際關係研究院研究員傅夢孜15日在《環球時報》撰文指出，美對華戰略遏制與打壓、歧視與排擠將繼續，中方要正視並應對好中美經貿合作與博弈。

本月11日，中方商務部部長王文濤與美國商務部長雷蒙多通話。雙方圍繞落實兩國元首舊金山會晤重要共識，就各自關心的經貿問題進行了深入、務實的溝通。自川普政府掀起對華貿易戰後，拜登政府繼續視中國為「美國最嚴峻的地緣政治挑戰」，全政府、多領域、全方位的遏制政策不斷出籠。

中方應如何面對相關挑戰？文章稱，首先，華盛頓正極力形塑以美國為核心和以中國為核心的兩個經濟體系。美主導成立排除中方的「印太經濟框架」，通過《晶片與科學法案》《通膨削減法案》，以法律或規則形式排斥中方，限制與中企的合作和技術轉讓等等。

對此，中方可採取以下應對措施：一是盡可能使兩個體系不是完全並行的、割裂的，而是交叉的，且盡可能擴大交叉面，畢竟在全球經濟治理方面中美兩國有著共同利益。這一點包括拜登總統在內的美國政要都有過表態，即不願與中國「脫鈎」。

美國財長葉倫近日稱，在尋求健康的經濟關係的同時，美方還在全球挑戰方面與中國開展合作。近來，美國一些重要智庫如史汀生中心發佈研究報告稱，美國政府希望通過建立一個由經濟發達的民主國家組成的強大聯盟來對抗中國和俄羅斯是一場高風險的賭博。在國際體系日益多極的現在，這很可能演變成一場失敗的賭博。

二是爭取中間地帶，包括「全球南方」國家。中國是「全球南方」的天然成員，中方在政治上與發展中國家同呼吸共命運，傾向南方國家是在情理之中，鼓勵「全球南方」作為一支獨立力量的崛起，不在大國之間簡單地選邊站隊。在經貿方面，運用好共建「一帶一路」倡議搭起的國際合作平台，切實做好可持續、惠民生的項目。

三是團結歐盟國家，呼應其「戰略自主」訴求。歐盟一體化建設的發展與進步，標誌著其作為一支重要力量的崛起，成為世界多極化的一部分。無論過去和現在，其外交、安全與經濟戰略目標不可能是完全盯著中國的。中歐無政治、安全上的利害衝突，經濟上的互利合作深入發展，相互依存加深。

作為利害攸關的重要經貿夥伴，既要坦率地對其不當的指責予以澄清或批判，同時對正常的經貿關切與訴求，需要予以認真的回應，尋找共識探尋解決之道。中歐在貿易、投資、人員往來、氣候治理、綠色減排、新能源、網絡治理等方面，需要擴大共識、深化合作。

其次，開放性、動態地看待中美貿易基本盤，深化企業之間的合作、形成利益捆綁。自川普政府以來，經過貿易戰和拜登政府的局部「脫鉤斷鏈」，中美經貿發展受到嚴峻挑戰。中國對美出口主要包括機電和服裝鞋帽等日常用品，這些產品可替代性強，固守中國出口盤不太容易。文章認為，應從全球供應鏈佈局上多下功夫。

一方面，中方要加強與跨國公司的技術合作、形成利益捆綁，在市場化、專業化方向做強做厚做大供應鏈。另一方面，供應鏈轉移也有因為要素成本上升而帶來的自然性溢出，即市場動機導致的轉移。例如越南的紗線被運到中方進行紡織和印染，織好的布料被運回越南國內的服裝廠縫製。而且，東南亞國家的紡織服裝機械也幾乎全部來自中方。因此，由中方轉移的訂單仍可看作是中方製造的延伸，在其他行業上也有類似的情況。

根據世貿組織（WTO）的數據，2022年中方佔全球出口比重為14.4％，與2017年中美貿易衝突時比還上升了1.7個百分點。根據中方海關的數據，2017年至2022年，中方對美出口增長約三成，從4300億美元上升至5800億美元，而對東協出口約增長一倍，從2800億美元上升到5700億美元，對歐元區的出口也增長了70％，顯然中方全球貿易的基本盤仍在。對美之失在其他地方有所得，這是全球供應鏈轉移平衡的結果。中國方需要做的是管理好供應鏈，在強化連接力的同時，把握好對價值節點的控制力，在全球或區域供應鏈佈局中外置或前置，以掌握主動。

再次，謀外治內，充分調研，切實加強制度建設，進一步優化營商環境。全球經濟放緩、貿易戰、新冠疫情、俄烏戰爭以及國家安全考慮影響了各國營商環境的改善，這並非一家之狀況。一方面，中方堅決反對西方炒作「中國經濟見頂論」這種唱衰中方的政治算計，另一方面中方也要針對現階段企業發展遇到的問題作出充分調查，廣泛聽取國內外建設性意見，與經貿夥伴良好溝通，找出癥結所在，切實建設好基於市場化、法制化、國際化的良好營商環境。

最後，明確競爭內涵與競爭邊界，應對美國泛安全化與過度政治化。中美元首舊金山會晤後，兩國關係止跌回穩。經貿關係本來是互利互惠的，不是誰求誰。美方出於護霸戰略需要，把經貿關係過度政治化只會損害其國家安全。何況假以時日，美國企業界何堪承受失去全球最大的中國市場之重。貿易可以擴大國家財富，壯大國家實力。把經貿關係納入國家實力的競爭與比拼範疇只能窒息這種關係的活力。中美作為世界經濟大國，對保證全球經濟穩步復甦和進一步發展具有重要責任。良好健康的經貿關係仍然是中美關係的「壓艙石」，也是全球經濟穩定的重要基石。