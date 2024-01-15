星巴克買一送一又來了！今天起至周三（17日）連續3天，限定11款特大杯飲品買一送一，品項有香檸蜜柚冷萃咖啡、冷萃咖啡、福吉茶那堤、焦糖瑪奇朵、冰搖檸檬果茶、冰搖檸檬紅茶等，還包含焦糖可可碎片、雙果果汁2款星冰樂。

星巴克表示，今天起至周三推出買一送一優惠，活動期間上午11點至晚上8點，到星巴克門市購買2杯特大杯指定飲品，風味、冰熱一致，且僅限旳11款飲料，包括香檸蜜柚冷萃咖啡、冷萃咖啡、焦糖瑪奇朵、太妃風味那堤、椰奶那堤、福吉茶那堤、冰搖檸檬果茶、冰搖檸檬紅茶、蜜柚紅茶、焦糖可可碎片星冰樂、雙果果汁星冰樂。

星巴克表示，每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取，原價購買與享有優惠折扣的飲料，如更換需加價指定品項植物奶皆需收費，不能與其他活動合併使用，且不適用車道服務、外送外賣、電話預訂與行動預點服務，也不適用於機場門市、高鐵門市、休息站門市、南港車站、松山車站、台鐵一、板橋車站、101典藏及各景點門市。