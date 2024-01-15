這位烏克蘭總統辦公室主任葉爾馬克（Andriy Yermak）表示，當烏克蘭的和平方案要進一步召開會議時，俄羅斯盟友中國大陸的參與非常重要。中國大陸總理李強，本周將率團訪問在達沃斯（Davos）15至19日舉辦的WEF。

當被記者問到，烏國總統澤倫斯基是否會在瑞士與李強見面，賣關子的葉爾馬克只說，讓我來好好想一下。據悉，澤倫斯基計畫在15日會到瑞士首都伯恩（Bern），會見今年元月1日才新上任的瑞士聯邦總統阿姆赫德（Viola Amherd.）。

有位瑞士聯邦委員表示，必須用盡一切努力結束這場俄烏大戰。中國大陸就扮演著很重要的角色。必須找到中國大陸的合作方式。目前，無論是俄羅斯還是烏克蘭，雙邊都不願讓步。

彭博社接獲爆料，澤倫斯基本周也可能會到WEF會場達沃斯，與美國投資銀行摩根大通執行長戴蒙（Jamie Dimon）見面，可能是要尋求金援。2022年2月時，俄羅斯總統普丁下令進軍烏克蘭，造成俄羅斯與西方各國自1962年古巴飛彈危機以來，最大的一場對抗。

歐盟官員指出，巴西、印度、南非等跟俄羅斯還有對話的國家，都會參加這場WEF，故也可以發揮重要作用。烏克蘭的西方夥伴已明確表示支持烏國的和平計畫，呼籲全球南方國家也向俄羅斯表態，為了全球安全，尊重聯合國憲章與核心原則的重要性。

在本次世界經濟論壇正式召開前，全球南方國家在烏克蘭的和平方案談判中所扮演的角色，已成為外界關注的話題。來自非洲、拉丁美洲、中東以及亞洲等，不少不結盟國家成員（non-aligned countries）代表，卻抱持著觀望的態度。

這些不結盟國家，有一個118成員國的國際組織，成立時間要追溯到冷戰時期，會員國家各自獨立自主，當時奉行著不跟美國以及俄羅斯這兩個大國，任一邊有結盟的外交政策。

根據了解，澤倫斯基將會親自出席WEF峰會，烏克蘭派出的代表葉爾馬克已於14日先行跟18個亞洲國家、12個非洲國家以及6個南美國家舉行過會議。葉爾馬克在即時通訊平台Telegram上指出，有愈來愈多南半球國家支持烏克蘭。

路透社指出，目前還不敢確定南半球各國是否同意烏克蘭這項和平方案。西非奈及利亞的WEF代表直言，非洲石油生產業者目前是站在澤倫斯基這一邊，將會討論糧食價格上漲所造成的後果。

外界擔心，美國政府會在這次大選之前，繼續支持烏克蘭打仗。路透社指出，預估美國國家安全顧問蘇利文，以及國務卿布林肯，都將在15日晚間正式開始的世界經濟論壇上發表演說。

據悉，澤倫斯基所要求的10點和平計畫，包括要俄羅斯撤兵、停止敵對行動、以及重新恢復烏克蘭與俄羅斯的國家邊界線等。目前，只控制烏國領土不到20%的俄國，對烏國的這份和平計畫感到很荒謬，因為是不要俄國的參予下來達成和平協議。