2024總統大選結束，前副總統呂秀蓮今在臉書上直播，她也談到副總統賴清德當選，是否會引發戰爭，她直言「不會的」，台灣人民告訴全世界，還是希望他來領導。呂秀蓮也提到，美國勢力是深入台灣，大選前美國一開始叫總統候選人到美國口試，AIT還來口試，選後賴清德當選，馬上又派人來耳提面命，這是親美，或是美國愛台灣都可以，但是對台灣人民來說要知道，美國勢力是深入台灣，中國大陸當然也不放心。

呂秀蓮指出，這次美中都介入台灣選舉，美國勢力深入台灣，中國大陸也很恐懼，只是中國大陸是用比較粗魯的手段，台灣人民痛恨戰爭愛好和平，展現台灣人民的自主意識；呂秀蓮指出，這次選舉最大特色是戲還沒演，鑼鼓喧天，全世界別有居心說，稱兩岸關係可能又要開啟戰爭，她告訴大家「不會的」。

呂秀蓮說，因為賴清德先生是從政人員比較誠信的，否則他為什麼要告訴大家他是務實的台獨工作者，這次選舉究竟帶來好處或壞處？台灣人民告訴全世界，我們還是希望他來領導，因為沒有人比他從政經驗更完整，其他候選人沒有領導國家經驗，人民很聰明。

不過，呂秀蓮也說，蔡英文總統命好，祖先的祖墳龍脈讓她不但連任，還達到歷史性的高票，同時也掌握立法院，大家都說一黨獨大，就是一人獨霸，與過去8年相比，這次民進黨政黨得票足足掉了12％，立法院必須三黨協助。