繼2021年11月15日開市後，時隔兩年零兩個月，北京證券交易所再迎重要里程碑。1月15日上午，隨著開市寶鐘的敲響，北交所公司（企業）債券市場正式開市。首批3只企業債券於當日啟動交易。

《北京日報》報導，債券市場是直接融資體系的重要組成部分。推進信用債市場建設是全面推進北交所高品質發展的重要舉措。2022年以來，北交所相繼啟動大陸國債、地方債發行業務，實現債券市場建設的平穩起步。2023年9月15日，北交所以承接企業債為切入點一體推進信用債市場建設，次月便啟動公司（企業）債券受理審核。

報導稱，進入2024年，首批企業債券密集啟動發行。今年1月3日，北京市國有資產經營有限責任公司2024年面向專業投資者公開發行企業債券（第一期）成功發行，發行金額10億元（人民幣，下同）。1月9日，北京市基礎設施投資有限公司2024年面向專業投資者公開發行企業債券（第一期）和廣州智都投資控股集團有限公司2024年面向專業投資者公開發行企業債券（第一期）也相繼完成發行。

報導說，作為北京大力支持北交所發展的體現，首批3只企業債中，有兩隻來自北京市屬國企。其中，北京國資公司在啟動受理當日作為第一家企業進行企業債註冊申報，申報額度50億元，為首單申報。同年11月，該債券申報獲得中國證監會註冊生效，為首單獲批。2024年1月3日，完成債券發行10億元，利率為2.55％，也為首單發行。此次債券發行得到市場高度認可，各金融機構踴躍認購，全場認購倍數高達3.88倍，中標機構包括銀行、資管、券商等在內的16家金融機構。

北京國資公司董事長趙及峰表示，北交所債券市場的建設發展，有利於市屬國企豐富融資模式，優化融資結構，提升融資能力，以金融手段助力企業增強核心功能和核心競爭力，實現新時代首都國企高品質發展。

北交所推出公司（企業）債業務是全面推進高品質發展的新起點。開源證券相關負責人認為，建設債券市場是完善北交所基礎產品功能體系的必然要求，對於進一步完善證券交易所功能、拓展直接融資管道、強化服務實體經濟和大陸國家戰略能力具有重要意義。