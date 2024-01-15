2024年立委選舉落幕，依現行《公職人員選舉罷免法》第32條規定，這次基隆市立法委員選舉的6名候選人中，有3名保證金拿不回來，包括國民黨的林沛祥、民進黨鄭文婷及無黨籍的王醒之等3位，不僅可以拿回20萬元保證金，還能獲得動輒百萬元以上的選舉補助款。

依《選罷法》規定，登記為區域候選人時，應繳納保證金，目前立委的保證金為新台幣20萬元。這筆保證金將在中選會公布當選人名單後30日內，退還給候選人。但如果候選人得票未超過應選人數除選舉人數後商數的10％，則保證金將不予退還。以基隆市來說，這次選舉候選人所獲得的票數若低於30393票，保證金就不予退還。

中選會公布的數據顯示，超過這個門檻的候選人僅有國民黨林沛祥、民進黨鄭文婷以及無黨籍的王醒之。因此，包括小歐盟的謝海菁、家庭基本收入的邱紹祐以及無黨籍的黃傑陽，20萬元的立委保證金都注定無法拿回。

另外，依《選罷法》第43條規定，得票數在當選票數三分之一以上，還可獲得每票30元的選舉補助款。依這項規定，國民黨立委當選人林沛祥在這次選舉中獲得了91986票，將可獲得2759580元。

另外，民進黨鄭文婷也可獲得2092230元，無黨籍的王醒之也超過了門檻，將可獲得新台幣1117800元的選舉補助款。

至於小民參政歐巴桑聯盟的基隆市立委候選人謝海菁，雖然讓人非常意外地，在這次立委選舉中拿到了8192張選票，得票率也有3.88％，但因為沒有超過林沛祥得票的三分之一，因此確定與選舉補助款無緣。