民眾黨團15日上午召開記者會，說明未來國會議事運作之原則，以及關於選舉立法院正副院長立場。（楊亞璇攝）

2024大選立法院席次洗牌，形成「三黨不過半」局面，民眾黨扮演關鍵少數。對於新一屆國會龍頭人選，藍營有意推出不分區當選人韓國瑜，綠營人選則是現任立法院長游錫堃，對於兩位人選，民眾黨認為可以合作嗎？民眾當不分區當選人黃珊珊今早強調，「我們不是針對人，請他們先回答對於國會改革的立場，哪一個人要來選，請他們提出來，我們根本不在乎是誰」，並預告民眾黨8人將「團進團出」。

民眾黨團15日上午召開記者會，說明未來國會議事運作之原則，以及關於選舉立法院正副院長立場。8名立委當選人黃珊珊、黃國昌、陳昭姿、林國成、吳春成、麥玉珍、林憶君、張啟楷都出席。

根據立法院的正副院長選舉辦法，只要三分之一的立委出席，且得過半數立委同意，就會產生出立法院長跟副院長，若藍綠都沒理會民眾黨，未提出國會改革藍圖，要怎麼處理？黃珊珊表示，今天只是先出考題，就看藍綠要不要回答考卷，等到藍綠都提出了他們答案後，會再討論下一步怎麼做。

黃國昌補充，剛剛黃珊珊回答的已經非常完整，兩大黨如果連這麼重要、全民期待國會改革主張都不敢回應的話，「我必須要請教，請問你們選立法院長是要做什麼？」

不過，國民黨此時在抓戰犯，未來若要進行相關議題合作，對於國民黨相關態度？黃珊珊表示，正直誠信、全民利益，在國家大局之前不會有小我，以前的事情，過去就過去，將來目標是以全民利益為主，「過程中我們需要的是正直跟誠信」。

至於有無要求藍綠表態時限，黃國昌說，時間是2月1日要報到，依照規定，當天必須要選立院正副院長，我們重申一次立場，改革比位子重要，這是柯文哲在昨天會議中，跟全體黨團成員大家獲得一至共識，改革比位子重要。

黃國昌強調，兩大黨與其不斷做政治計算、甚至在做媒體放話，都沒辦法迴避最重要問題，國會改革主張是什麼？若連這問題都無法回答，甚至基本問題意識都沒有的話，請問選立法院長要做什麼？民眾黨在這件事情的立場非常堅定，希望兩大黨他們盡快回應。

媒體問民眾黨有可能自己推派人選嗎？黃珊珊表示，民眾黨只有8席，很清楚的是要的是未來改革，而不是誰來當院長，所以今天提出很簡單，就是比正副院長更重要的是國會改革，國會改革裡面從以前到現在人民期待必須被落實，而不是誰來推院長，推院長就像黃國昌說的，你來當院長幹什麼，你不來改革，那就讓人民檢視，到底是誰不願意往前走。

而立法院長投票，民眾黨團會採團進團出8票同意，還是會有個人意識？黃珊珊強調，民眾黨剛成立這麼大的8人團，「當然是團進團出，不會有個人意識」。

另外，是否有總召或是幹事長相關人選了嗎？黃珊珊表示，現在因為還沒上任，但是內部都會討論，上任後會統一對外宣布。