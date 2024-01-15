今天議會臨時會開幕，康裕成貼心準備面膜慰勞議員，她還親手幫副議長曾俊傑、議員黃文志敷上面膜。（柯宗緯攝）

黃捷今也出席臨時會，她笑說，當選後再次回議會心情就像是回娘家，還沒正式就職立委之前，都還是議員身分，會盡自己本分。（柯宗緯攝）

高雄市議會今（15）日召開臨時會，不過因為現任議員黃捷、李柏毅當選立委，總席次將從現有的64席減為62席，但依據地方制度法第81條不會進行補選。議長康裕成表示，呼籲議員只問市民需求、福祉，少一點意識形態，就可順利運作，她也特別準備面膜，慰勞這段時間參與輔選及選舉的議員。

高市議會目前有3個黨團，國民黨團28人、民進黨團31人、無黨團結聯盟黨團3人，而無黨籍的曾俊傑及李順進2人未加入任何黨團運作。不過，隨著民進黨黃捷、李柏毅挺進國會後，2月1日後的民進黨團只剩29人。

對於高市議會一次少了2名議員，康裕成說，2位要去當立委的議員都是戰將，以黨派來講正好都是民進黨籍，所以會少2席，但相信高市議會議員問政時，黨派的立場會比較少，也希望議員秉持只問市民需求及表達人民需要的態度，少一點意識形態，對於議會運作應該都還ok。

黃捷今也出席臨時會，她笑說，當選後再次回議會心情就像是回娘家，還沒正式就職立委之前，都還是議員身分，會盡自己本分。至於未來若在立院與國民黨不分區立委當選人韓國瑜交鋒，她會堅定立場，守護高雄、爭取高雄建設的決心不會變。

黃捷強調，對於台灣的立場也是一樣，未來有任何攸關民主法案或國防自主的法案，彼此之間杯葛或辯論的時候，「我絕對不會退縮，會站到第一線捍衛我想堅持的價值」。

今天議會臨時會開幕，康裕成貼心準備面膜慰勞議員，她還親手幫副議長曾俊傑、高市議員黃文志敷上面膜。她說，今天是選後的第1個上班日，不分藍綠議員輔選及參選都很辛苦，不是曬太陽、車隊掃街，不然就是在站街口，這陣子又比較冷，所冷風吹到整個臉乾燥，皺紋也出來、也變黑，因此特別準備面膜讓大家顧好皮膚。