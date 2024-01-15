投資人擔心這場選舉結果不利於兩岸旅遊，周一觀光類股大跌 1.5%，在台股中表現最差。

這場大選結果意味著在推進政策方面，民進黨將不得不與其他主要政黨合作，當然包括立場親中的國民黨。

關於未來4年台灣的政局以及其對台灣股匯市的影響，分析師提出以下看法：

●Saxo Markets首席中國策略師Redmond Wong表示，民進黨失去立法院多數席位可能使賴清德成為弱勢總統，讓對手政黨得以影響法案制定，但他認為大選結果對周一的市場影響「甚微」。

Redmond Wong表示，在野黨將擁有巨大的權力審查賴清德政府的預算法案，包括與軍購、對外援助以及新南向政策補貼相關的支出法案，可能的結果就是一連串激烈的談判和接連不斷的僵局，但這可能促使台灣在未來4年採取更偏向中間派的政策，進而對金融市場帶來正面的影響。

他並表示，在地緣政治方面，美中台之間的三角關係走向，以及全球半導體供應鏈的局勢發展，是投資人在中期內應密切關注的風險因素。

●Allspring Intrinsic Emerging Markets Equity投資組合經理 Gary Tan表示，選舉結果大致釋出將維持現狀的信號。市場將關注由誰出任立法院長，但他不認為這會對台股造成重大影響。他認為中國可能得到一些安慰，因為台灣這次大選結果所呈現出的政黨代表性更加平衡，且民進黨已展現出與中國進行更多接觸的意願。

●新加坡華僑銀行外匯策略師Christopher Wong表示，雖然台灣由誰執政的不確定性已經消除，但兩岸關係的不確定性仍是一大風險。除了地緣政治之外，台幣還將面臨出口趨勢、科技業前景和聯準會政策等因素影響。

●法國投銀Natixis資深經濟學家Gary Ng表示，選舉結果不會改變全球「去風險化」的趨勢。為了在非中國市場實現「友岸外包」（Friendshoring）的整合，台灣企業別無選擇，只能比以往更加推進海外投資。美國是台灣最大的出口訂單客戶，這個事實意味著台灣將繼續與中國脫鉤，儘管脫鉤的步伐可能因為「懸峙議會」（hung parliament）而受到影響。台灣在晶片製造領域具有關鍵性角色，其在效率和創新方面的優勢仍將是吸引外國直接投資（FDI）的磁石。外資可能仍以正面樂觀看待台灣。