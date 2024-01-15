總統大選剛落幕，外界已在猜測賴清德政府內閣布局，外傳總統府秘書長林佳龍、行政院副院長鄭文燦、前文化部長鄭麗君與高雄市長陳其邁呼聲最高，不過陳其邁今天受訪時說「會做到任期最後一天」，即使賴清德強力邀請也不會動搖。

陳其邁今天前往龍德新橋視察時，媒體問到被點名為閣揆熱門人選，陳其邁說競選連任時有承諾再拚四年，一定會做到任期最後一天，會在任期內用盡力氣讓高雄更好，強調不會有其他考量，即使受賴清德強力邀約也不會動搖。

陳其邁也提出對新任閣揆期望，指高雄現有多項重大建設在推動，包含捷運、清大與交大設校、半導體產業、社會住宅等都迫在眉睫，希望新任閣揆、高雄八席立委，以及市政團隊都可以照顧好高雄。

媒體也問及下一屆市長布局，陳其邁說選舉才剛結束，對下一屆市長還沒多想，各黨派也對高雄未來願景有不同看法，現階段就是好好做市政，強調這次選舉高雄市民做出智慧決定，給予民進黨八席立委繼續顧高雄建設，會繼續跟時間賽跑，讓高雄更好。