中共《解放軍報》1月15日第6版刊登題為〈反腐敗必須永遠吹衝鋒號〉的文章，引述習近平主席在二十屆中央紀委三次全會上強調：「面對依然嚴峻複雜的形勢，反腐敗絕對不能回頭、不能鬆懈、不能慈悲，必須永遠吹衝鋒號。」反腐敗是一場只能進絕不能退、只能贏絕不能輸的重大政治鬥爭。必須清醒認識反腐敗鬥爭的新情況新動向，深刻認識反腐敗鬥爭的長期性、艱巨性，以永遠在路上的堅韌和執著，精准發力、持續發力，堅決打贏反腐敗鬥爭攻堅戰持久戰。

文章稱，腐敗是危害中共黨的生命力和戰鬥力的最大毒瘤，具有很強的頑固性、傳染性和危害性。物必先腐，而後蟲生。腐敗是中共面臨的最大威脅，人民群眾最痛恨腐敗。反腐敗鬥爭關係民心這個最大的政治，關係黨、國家和民族的前途命運。評價一個政黨、一個政權是否廉潔，要從這個政黨、政權的性質來看，從這個政黨政權對待腐敗的立場來看。中共同腐敗水火不容，堅持把黨風廉政建設和反腐敗鬥爭提到關係黨和國家生死存亡的高度來認識，始終保持正視問題的勇氣和刀刃向內的自覺，一仗接著一仗打，堅決消除腐敗這個最大危險。

文章稱，中共十八大以來，黨中央、習主席旗幟鮮明加強對反腐敗工作的領導，以「得罪千百人、不負十四億」的使命擔當祛痾治亂，堅持無禁區、全覆蓋、零容忍，堅持重遏制、強高壓、長震懾，不敢腐、不能腐、不想腐一體推進，「打虎」「拍蠅」「獵狐」多管齊下，反腐敗鬥爭取得壓倒性勝利並全面鞏固，消除了黨、國家、軍隊內部存在的嚴重隱患，管黨治黨寬鬆軟狀況得到根本扭轉，風清氣正的黨內政治生態不斷形成和發展。新時代十年力度空前的反腐敗鬥爭，成效卓著、舉世矚目，但對腐敗的頑固性和危害性絕不能低估，反腐敗鬥爭形勢依然嚴峻複雜。

文章稱，反腐敗鬥爭如挽上灘之舟，停一棹則退千尋。開弓沒有回頭箭。在反腐敗問題上，決不是打幾個衝鋒就能萬事大吉的，決不能有差不多、鬆口氣、歇歇腳的想法，決不能有打好一仗就一勞永逸的念頭。因為一旦有回頭的思想、鬆懈的情緒、慈悲的想法，尺度上鬆一鬆、行動上退一退、態度上讓一讓，不正之風和腐敗就會捲土重來甚至變本加厲，壓倒性勝利的成果就會前功盡棄。歷史和現實都深刻昭示，反腐敗鬥爭任重而道遠，必須利劍高懸、震懾常在，「絕對不能回頭、不能鬆懈、不能慈悲」。

文章稱，腐敗腐敗，一腐就敗。古今中外一切強師勁旅，無不視腐敗為侵蝕軍隊肌體的最大毒瘤、影響軍隊凝聚力的最大因素。一位學者曾對近百年中國舊軍隊的衰敗規律作過統計分析，結論是「從組建到喪失戰鬥力大抵30年左右」。衰敗的一個共同原因，是腐敗埋葬了自己。共軍是黨領導下的人民軍隊，絕對沒有自己的特殊利益，更沒有搞特殊化的權力。軍隊是拿槍桿子的，腐敗問題在黨內不能存身，尤其在軍隊不能存身。

文章稱，強國必先強軍，強軍必先反腐。習主席強調，要堅持有腐必反、有貪必肅，堅決破除「軍隊特殊論」，反腐沒有禁區，執法沒有特例。這告誡我們，雖然軍隊是一個執行特殊任務的武裝集團，但在反腐上絕對不能特殊，不能成為「真空地帶」。中共十八大以來，習主席和中央軍委強力推進正風肅紀反腐，有效解決了不正之風和腐敗現象滋生蔓延的突出問題，徹底扭轉積重難返的局面，共軍好傳統好作風逐步回歸。實踐充分證明，軍隊越反腐越堅強、越純潔、越有戰鬥力。

文章稱，「新松恨不高千尺，惡竹應須斬萬竿。」黨的自我革命永遠在路上，反腐倡廉建設永遠在路上，全面從嚴治黨、全面從嚴治軍永遠在路上。應把嚴的基調、嚴的措施、嚴的氛圍長期堅持下去，縱深推進正風肅紀反腐。堅持零容忍的態度不變、猛藥去痾的決心不減、刮骨療毒的勇氣不洩、嚴厲懲處的態度不鬆，更加有力遏制增量，更加有效清除存量。健全防止腐敗滋生蔓延的體制機制，完善一體推進不敢腐、不能腐、不想腐的有效載體和實踐途徑，深化標本兼治、系統施治，不斷拓展反腐敗鬥爭深度廣度，推動防範和治理腐敗問題常態化、長效化。深化重點行業領域和軍地交叉地帶整肅治理，深入糾治官兵身邊的腐敗和不正之風，持之以恆正風肅紀反腐，堅決打贏反腐敗鬥爭攻堅戰持久戰，使人民軍隊永遠立於不敗之地。