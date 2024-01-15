祕魯法醫和檢調單位上周召開記者會，證實經過數個月調查，祕魯海關去年10月查扣的「外星人遺體」是假的，實際上由人類和動物骨頭，混和紙張、金屬和膠水製成，是正港的地球產品。

據路透、美聯社報導，祕魯海關去年10月在首都利馬的機場查扣了一個紙箱，裡面裝有兩具貌似外星人的遺體，身上還穿著安地斯傳統服裝。消息曝光後，不少人紛紛猜測與外星生命有關。

祕魯海關去年10月在首都利馬的機場查扣一個紙箱，裡面裝有兩具貌似外星人的遺體，身上還穿著安地斯傳統服裝。（圖／路透）

不過，檢調單位與法醫學專家12日指出，這兩具「外星人遺體」，實際上是由人類和動物的骨頭拼在一起，再用紙張、金屬和膠水固定製成的。

法醫考古學家艾斯特拉達（Flavio Estrada）表示：「結論很簡單，它們是用地球動物骨頭製成的玩偶，使用的是現代合成膠水，不是西班牙人到達南美前的產物。」X光照也顯示，「外星人」那只有3根手指的手，其實來自於人類。

所謂的外星人只有3根手指，但實際上是人類與動物骨骼的合成物。（圖／路透）

墨西哥國會也曾在去年9月舉行一場「不明飛行物聽證會」，展示兩具頭顱碩大、四肢細長的外星人屍體，引發全球星際迷熱議，但多數學者、包括祕魯法醫專家在內，都對遺體的真實性表示懷疑。