香港金像獎影帝梁家輝與電台製作人江嘉年婚後育有2女；然而，近期不到一年的時間，梁家輝的大女兒梁穎晨（Chloe）、小女兒梁靜儀（Nikkie）接連出嫁，梁靜儀也在14日曬出婚紗照，其中女兒拜別父母的照片，讓不少網友看了相當動容。

梁家輝的大女兒梁穎晨去年與愛情長跑9年的男友結婚，當時梁家輝不惜缺席主演電影《我愛你！》宣傳活動，也不願錯過女兒人生重要時刻；如今小女兒梁靜儀也在本月12日結婚，嫁給任職金融業的外籍男友，且在14日於社群曬出婚紗照。

照片中可見照片中梁靜儀穿著一襲純白平口婚紗，與站在一旁穿著灰藍色西裝的老公頭靠頭、相擁，空氣中瀰漫著粉紅泡泡；而除唯美的婚紗外，一張梁靜儀夫妻拜別父母的照片，讓不少人看了相當感動。不過，有網友發現梁家輝疑似哭了，Nikkie則回應：「假哭的，開玩笑的哈哈」，不禁讓網友笑稱「忘記他是演員」。

事實上，今年66歲的梁家輝曾表示，自己希望趕快當阿公，才有心力幫忙女兒照顧小孩，如今兩個女兒皆已出嫁，再度升格為岳父，外界也紛紛給予祝福，也笑稱梁家輝的願望快要實現了。