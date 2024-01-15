2024年台灣總統大選結果揭曉，民進黨候選人賴清德當選，是台灣總統直選以來，首次有政黨連續執政3屆，但民進黨未能保住立法院過半數席次，只能弱勢執政。香港學者分析，無論哪個政黨執政，對兩岸未來發展影響都不大，真正具有決定性影響的外力因素是中美關係。

香港《星島日報》15日報導指，北京長久以來希望以「一國兩制」解決台灣問題，完成和平統一大業，香港實行「一國兩制」具示範作用。2019年香港爆發「修例風波」（反送中運動），原先民調望陷谷底的蔡英文總統打「香港牌」實現逆轉。

報導提及，過去幾年，港台兩地官方層面交流斷絕，香港駐台經貿文辦事處2021年停運後，至今未恢復運作。而受制要求司法互助等因素，觸發「修例風波」的台灣殺人案疑犯陳同佳，出獄逾4年仍未能赴台自首。

報導指，民進黨繼續執政，陳同佳能赴台自首機會也不樂觀，加上香港23條立法在即，港台關係短期內難有改善。有香港政界人士指，國民黨重新在立法院成為「第一大黨」，可寄望借助在野力量向新政府施壓。

香港智明研究所研究總監許楨認為，打從「一國兩制」台灣方案提出第一天起，當地主流民意的接受程度沒有太大變化，至今沒有主要政黨會公開表明支持「一國兩制」，特別是台灣政治民主化，本土意識抬頭，要改變當地人想法更難。

許楨認為，對台灣本地政局而言，香港因素的影響相當有限；在兩岸議題上，真正具有決定性影響的外力因素，是中美關係。

大陸全國港澳研究會顧問劉兆佳則指，民進黨繼續執政，在港台民間交流層面影響不大，因為大陸從沒阻礙港台兩地人民交流，反而希望透過民間往來減少台灣民眾對香港認知的誤差，正面理解「一國兩制」，減低台獨勢力抹黑香港的效果。

至於兩岸未來走向，劉兆佳指出，北京早對透過政治談判達成和平統一不存厚望，無論哪個黨派執政都一樣，總體策略是透過政治、外交、軍事、經濟等持續對台施壓，並繼續提升國力，讓美國不敢干預中國統一，同時讓台方清楚明白不接受統一恐需付出不能承受的代價，逼台方上談判桌，且不排除武統做為最後手段。

「在這局面下，港台關係只是兩岸關係其中一個小範疇，而兩岸關係又取決於中美關係，香港可扮演的角色很有限，只能緊隨中央步伐」，而對於香港「一國兩制」發展對台灣民心的影響，劉兆佳認為，民情對統一與否無決定性影響，關鍵因素是雙方實力。