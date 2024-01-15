富邦產險第一家再保公司「納閩富邦再保股份有限公司」（簡稱：富邦納閩再保），12日於馬來西亞開幕，寫下富邦產險海外發展的重要里程碑。富邦納閩再保將作為東南亞再保樞紐角色，為區域內的保險公司提供專業再保服務，同時連結台灣母公司富邦產險及其他海外子公司的資源，擴大保險承保能量，分散業務風險，並為未來成立區域再保險中心做好準備。

富邦納閩再保開業典禮於吉隆坡大華酒店舉行，包含我國駐馬來西亞大使葉非比、馬來西亞臺灣商會聯合總會蔡欣恬副總會長、黃凱麟監事長、拿督羅鴻疇、LPI Capital Bhd CEO Tan Kok Guan、MSIG Insurance (Malaysia) Bhd CEO Chua Seck Guan、馬來西亞留台校友會聯合總會黃裕源副總會長等近百人出席，共同見證富邦產險在馬來西亞30多年的堅持與成長，以及富邦納閩再保在馬來西亞保險市場的新氣象。

富邦產險董事長許金泉表示，富邦納閩再保係由富邦產險全資投資，為富邦產險第5家海外子公司，也是富邦金控在馬來西亞的第二個據點，業務範圍涵蓋財產險、責任險、工程險、航空險、船舶險等多個險種，並將引進富邦產險專業損防服務和商品研發能力，為客戶提供更多元的保險解決方案。

富邦產險1990年於吉隆坡成立代表處開始，致力服務台商，並建立與當地保險公司的關係，而富邦納閩再保的成立，也將為富邦的亞洲保險發展戰略佈局提供更堅實的基礎。