又鬧疫苗荒？近期新冠疫情升溫，Novavax XBB疫苗打氣熱絡，但1月9日才開打Novavax XBB疫苗，不到1周竟傳出缺貨，台北榮總今公告，因Novavax XBB.1.5疫苗供應不足，周五（19日）起暫停預約接種。

北榮今（15）日指出，因Novavax XBB.1.5疫苗供應不足，周五起（19日）暫停預約接種服務，須待後續撥配疫苗後，才會再開放民眾掛號施打。

Novavax XBB.1.5疫苗去年底到貨46萬劑，其中13.2萬劑已封緘放行，於1月9日開放民眾施打，因民眾預約施打踴躍，導致不少基層診所及大型醫療院所預約額滿，食藥署近日到倉儲抽樣查核，發現約有33萬劑疫苗運送溫度不符原廠規定的攝氏2至8度，其中16萬4700劑經原廠提供安定性資料，待檢驗與審查皆合格後，最快周五才能封緘放行。

食藥署說，另有16.5萬劑疫苗已超出原廠冷鏈規定，溫度低於0.7度，可能影響疫苗效力，已經要求原廠換貨。疾管署發言人羅一鈞表示，疫苗必須保存在合適的溫度下，如有溫度偏差，可能導致疫苗結晶或變質、變性，影響疫苗效力。