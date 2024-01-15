警界高階警官異動已在總統大選前完成布局。內政部長林右昌上星期五已批准名單，今（15日）下午警政署將正式公布最新一波名單。除了警政署警政委員方仰寧接任警專校長外，多名署長黃明昭警大51期同學均高升。全部正式名單將由警政署下午統一公布。

特殊的是，警政署長黃明昭大力拔擢自己警大51期同學，包含現任保七總隊長翁群能、保三副總隊長侯東輝、桃園市警局督察長沈炳信、台中港務總隊長陳錦文、保七總隊主秘蕭欽杰及台東縣警察局長陳錦坤等六位，分別接任各縣市警局局長及督察長。

據了解，警政署長黃明昭趁著選前視察各縣市查賄以及治安維護時，分別與縣市長進行溝通並獲得同意，上周五由林右昌批准，但考量今日上午各縣市選後事務仍需處理，因此將在下午發布人事。

《中時新聞網》掌握三線二星以上總隊長、縣市局長調動名單如下：

保七總隊長翁群能接任基隆市警察局局長

刑事局副局長陳明君接任彰化縣警察局長

台南市警局督察長周煥興接任台北市警察局副局長

刑事局副局長邱紹洲接任新竹市警察局長

桃園市警察局副局長劉印宮接任保六總隊長

保六總隊長吳敬田接任保七總隊長

航空警察局副局長宣介慈接任新竹縣警察局長

警政署警察通訊所長陳世煌接任苗栗縣警察局長

警政署公關室主任李建民接任雲林縣警察局長

保三副總隊長侯東輝接任宜蘭縣警察局長

高雄港務總隊長梁東山接任台東縣警察局長

警政署後勤組戴台捷組長接任屏東縣警察局長

桃園市警局督察長沈炳信接任嘉義市警察局長

台中港務總隊長陳錦文接任金門縣警察局長

保七總隊主秘蕭欽杰接任連江縣警察局長

台東縣警察局長陳錦坤接任台北市警察局督察長

連江縣警察局長張隆興接任桃園市警察局督察長

警政署民防指揮管制所所長李名昌接任澎湖縣警察局長

警政署交通組組長吳耀南接任南投縣警察局長

航空警察局副局長王旭昌接任花蓮縣警察局長