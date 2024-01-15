民眾黨團今天開記者會。（楊亞璇攝）

【全程字幕】蔡壁如閃退民眾黨群組 黃珊珊：她是很重要的資產 @ChinaTimes

台中市副市長王育敏當選國民黨不分區，傳出台中市長盧秀燕延攬蔡壁如接副市長。對此，不分區立委當選人黃珊珊今天在黨團記者會後回應，蔡壁如是民眾黨重要的資產，「她有什麼問題，應該都會跟黨內做討論。」

對於是否有聽聞此消息，黃珊珊強調，不要針對假設性東西做個別揣測，大家不用選完後開始聽說、聽說，有什麼就說，不要用「聽說的」。

2026後九合一佈局，黨內認為黃珊珊是2026再戰台北市長機率很高的人選，有意願跟蔣萬安一戰？而黃曙光也是下屆國防部長被點名的人選，成為國會合作綠白契機。

黃珊珊指出，大我之下沒有小我，該怎麼做就怎麼做，我們現在是不分區立委，就把現階段做好，對選民承諾做好，不會思考個人利益，不會因為家人有什麼工作就變成如何，從頭到尾我們是各自獨立的個體，該做的事情做好，不因此影響他們自己的立場。

張啟楷表示，不只是蔡壁如，包括陳琬惠、賴香伶他們幾個下去區域選舉很盡力，表現也都蠻亮麗，柯文哲有特別交代，這兩天會跟他們詳談，包括蔡壁如的動態，以後黨怎麼重用所有這次的重要幹部，這兩天大家就會看到。

另外，美國代表團今天下午跟柯文哲見面，黃珊珊表示，美國三個候選人都會去拜訪，內容不清楚，但應該都會關心接下來政局，內容應該是見完面才對外說明。