新北市教育局辦理全國最大國中技藝競賽，今（15）日與國立台灣師範大學攜手簽署「適性頂尖國中技藝教育合作備忘錄」精進競賽、確保公正公平，競賽將於本月19日截止報名，前三名將可申請每人1萬元的獎金，邀請國三學生踴躍報名參與。

教育局長張明文說，新北市每年投入超過6千萬元，攜手北北基桃28所技術型高中及大專校院，每學期開辦超過300個技藝教育班，80所國中校校開辦，開辦數及合作校數居全國之冠。此次辦理國中技藝競賽，推出專屬口號「一生一次、稱霸全市」，邀請台師大攜手合作、簽署備忘錄，就是盼能更精進競賽，並讓競賽過程更公正公平。

教育局表示，本次競賽將於3月1日到7日辦理，分為13職群及35項競賽主題，參賽選手高達1500名，只有當屆國三學生有機會參加，獲獎的學生在新北市高中特色招生專業群科甄選入學可加分，同時可在技優甄審、實用技能學程等入學管道取得相關積分或優先分發入學的條件，另外在競賽中拿到前三名的學生，可以申請全國首創新北市頂尖人才永續獎學金每人一萬元。

台師大科技及工程學院院長鄭慶民表示，新北市培育許多頂尖專業人才，從國小職業試探、國中技藝教育及金手培訓制度，不論勞動部辦理技能競賽青少年及青年組、以及教育部五大類技藝競賽成績皆為全國第一，更培育國際技能競賽7位代表國手，將於今年至法國里昂為全爭光。

正德國中準備參加競賽的同學莊竣崴則說，小時候常看堂哥修理電腦，發現透過組合主機內部精密的電子元件，就能製作出一台讓生活便利的機具，從那時就對電機電子產生興趣，也暗自許下要當上選手的決心，期待未來成為一位專業的電機電子工程師。